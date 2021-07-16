Под Курском нашли самолет «Аэрокобра» с останками брянского летчика

Под Курском нашли самолет «Аэрокобра» времен Великой Отечественной войны с останками брянского летчика. Фото: Поисковое движение России.

Под Курском нашли самолет «Аэрокобра» времен Великой Отечественной войны с останками брянского летчика. Его в мае этого года в Поныровском районе поисковый отряд «Курган» поднял из земли. Летчиком оказался младший лейтенант Сельковский Виталий Васильевич, старший пилот 30 Гвардейского истребительного авиаполка. Он погиб под Курском 2 июня 1943 года в бою с немецкими бомбардировщиками, сообщают в пресс-службе Поискового движения России.

Через месяц с поисковиками связался внук Виталия Сельковского из Брянска.

http://www.kp.ru/share/i/4/2189850/big.jpg

- По телеканалу «Звезда» и у вас на сайте прошел сюжет об обнаружении поисковым отрядом под деревней Поныри самолета «Аэрокобра» под управлением летчика Сельковского Виталия Васильевича, - написал он. - Виталий Васильевич мой прадед, а моему отцу он дядя. Мы пытались его найти, но безрезультатно, были только данные о последнем вылете и примерное место его гибели.

Поисковики знали, что летать на американских «Аэрокобрах» в Советском Союзе доверяли только асам. И 21-летний гвардеец Виталий Сельковский к 1943 году оказался именно таким. На его счету уже было 65 боевых вылетов, 3 самолета противника, сбитых лично и 3 - в группе с товарищами. А в 1942-ом он заслужил Орден «Красного Знамени».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».