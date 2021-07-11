Фото: Елена Бехтольд .
В Новозыбковском районе запечатлели красоту лугов и полей. Елена Бехтольд из села Замишева сфотографировала полевые цветы, летнее вечернее небо, белые ромашки, нежные голубые васильки, отцветающие пушистые одуванчики. Все это - наша Брянщина.
Фото:Елена Бехтольд.
- А за селом цветут луга и пахнут летом родные просторы, – пишет автор этих замечательных снимков.
Фото: Елена Бехтольд.
Снято так красиво, что будто ощущается сам запах луговых цветов. «И очень хочется попасть на этот луг, в замечательное село Замишево», - делятся впечатлениями в соцсетях в группе правительства Брянской области.
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