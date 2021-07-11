Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 11 июля 2021 года. За минувшие сутки заболели 330 жителя региона, выздоровели 249 человек. Зарегистрировали 11 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.

В целом у 48078 человек подтвердили коронавирус, вылечился 44210 жителей области, умерли 623 пациентав. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 635545. За сутки выполнили 2586 ПЦР-тестов.

В Брянске зафиксировали 127 заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Дятьковском районе-38, в Суземском районе-19, в Унечском районе – 17, в Клинцах -13, в Фокино – 12. В Выгоничском районе выявили 11 новых случаев коронавируса. По 10 ковид-пациентов зафиксировали в Стародубском районе и Почепском районе. В Брасовском районе - 10, в Почепском районе - 11. В Погарском районе- 9, в Жуковском районе, Клетнянском районе и Суражском раоне - по 7. В Брасовском районе и Климовском районе прибавилось по 6 новых случаев. В Карачевском районе – 5, в Брянском районе, Клинцовском районе и Красногорском районе – по 4. В Сельцо стало больше еще на 3 новых эпизода заболевания короновирусом. По 2 больных ковид-19 прибавилось в Навлинскои районе и Комаричском районе. Всего коронавирус за минувшие сутки обнаружили в 27 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 11 июля 2021 года:

— Брянск – 17945 (+127)

— Брянский район –5242 (+4)

— Дятьковский район – 2060 (+38)

— Карачевский район –1660 (+5)

— Клинцы –1516 (+13)

— Стародубский район – 1349 (+10)

— Новозыбков – 1310 (+1)

— Трубчевский район –1262 (+1)

— Навлинский район – 1180 (+2)

— Выгоничский район – 1155 (+11)

— Жуковский район – 1067 (+7)

— Брасовский район – 1061 (+6)

— Комаричский район –922 (+2)

— Унечский район –989 (+17)

— Мглинский район –805

— Почепский район –824 (+10)

— Климовский район – 797 (+6)

— Погарский район –759 (+9)

— Фокино – 730 (+12)

— Сельцо – 626 (+3)

— Клетнянский район –636 (+7)

— Дубровский район – 615 (+1)

— Клинцовский район – 550 (+4)

— Суземский район – 538 (+19)

— Суражский район – 493 (+7)

— Злынковский район – 484

— Гордеевский район – 421

— Красногорский район –352 (+4)

— Севский район – 352 (+3)

— Жирятинский район – 171

— Рогнединский район – 133

— Иногородние – 74 (+1)

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