Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 11 июля 2021 года. За минувшие сутки заболели 330 жителя региона, выздоровели 249 человек. Зарегистрировали 11 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.
В целом у 48078 человек подтвердили коронавирус, вылечился 44210 жителей области, умерли 623 пациентав. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 635545. За сутки выполнили 2586 ПЦР-тестов.
В Брянске зафиксировали 127 заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Дятьковском районе-38, в Суземском районе-19, в Унечском районе – 17, в Клинцах -13, в Фокино – 12. В Выгоничском районе выявили 11 новых случаев коронавируса. По 10 ковид-пациентов зафиксировали в Стародубском районе и Почепском районе. В Брасовском районе - 10, в Почепском районе - 11. В Погарском районе- 9, в Жуковском районе, Клетнянском районе и Суражском раоне - по 7. В Брасовском районе и Климовском районе прибавилось по 6 новых случаев. В Карачевском районе – 5, в Брянском районе, Клинцовском районе и Красногорском районе – по 4. В Сельцо стало больше еще на 3 новых эпизода заболевания короновирусом. По 2 больных ковид-19 прибавилось в Навлинскои районе и Комаричском районе. Всего коронавирус за минувшие сутки обнаружили в 27 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 11 июля 2021 года:
— Брянск – 17945 (+127)
— Брянский район –5242 (+4)
— Дятьковский район – 2060 (+38)
— Карачевский район –1660 (+5)
— Клинцы –1516 (+13)
— Стародубский район – 1349 (+10)
— Новозыбков – 1310 (+1)
— Трубчевский район –1262 (+1)
— Навлинский район – 1180 (+2)
— Выгоничский район – 1155 (+11)
— Жуковский район – 1067 (+7)
— Брасовский район – 1061 (+6)
— Комаричский район –922 (+2)
— Унечский район –989 (+17)
— Мглинский район –805
— Почепский район –824 (+10)
— Климовский район – 797 (+6)
— Погарский район –759 (+9)
— Фокино – 730 (+12)
— Сельцо – 626 (+3)
— Клетнянский район –636 (+7)
— Дубровский район – 615 (+1)
— Клинцовский район – 550 (+4)
— Суземский район – 538 (+19)
— Суражский район – 493 (+7)
— Злынковский район – 484
— Гордеевский район – 421
— Красногорский район –352 (+4)
— Севский район – 352 (+3)
— Жирятинский район – 171
— Рогнединский район – 133
— Иногородние – 74 (+1)
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