Для всех перевозчиков, у которых истекает срок действия свидетельств на пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам, введут новое расписание. Фото: Анна ЛЕВКИНА

В Брянске водителей маршруток обяжут заезжать на остановки по расписанию. Для всех перевозчиков, у которых истекает срок действия свидетельств на пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам, введут новое расписание, сообщают в пресс-службе Брянской областной Думы.

Также маршрутчиков обяжут обеспечить постоянную передачу данных о движении машин в региональную навигационную информационную систему. Это позволит отображать местонахождение автобусов в режиме онлайн в интернет-сервисах «Яндекс.Карты» и «Умный транспорт».

Корме того, перевозки пассажиров депутаты обсудили и на профильном комитете.

Они отметили, что в этом году на десяти муниципальных маршрутах изменится число работающих перевозчиков, но схемы движения оставят прежними.

Также парламентарии поддержали разработанный комитетом закон «Об организации транспортного обслуживания населения». Он наделяет уполномоченный исполнительный орган государственной власти полномочиями по «установлению порядка подтверждения пассажиром оплаты проезда, перевозки багажа, а также подтверждения пассажиром права на бесплатный или льготный проезд при проезде по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении». Также уполномоченный орган будет устанавливать порядок проведения проверки оплаты в общественном транспорте.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».