Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 9 июля 2021 года. За минувшие сутки заболели 327 жителей региона, выздоровел 231 человек. Зарегистрировали 10 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.

В целом у 47416 человек подтвердили коронавирус, вылечился 43804 жителя области, умерли 602 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 630184. За сутки выполнили 2568 ПЦР-тестов.

В Брянске зафиксировали 151 заболевшего. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе и Дятьковском районе выявили по 33 новых случаев коронавируса. в Навлинском районе прибавилось 30 ковид-пациентов. 27 – в Выгоничском, 11 – в Брасовском. Всего коронавирус за минувшие сутки обнаружили в 19 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 9 июля 2021 года:

— Брянск – 17709 (+151)

— Брянский район – 5224 (+33)

— Дятьковский район – 2019 (+33)

— Карачевский район – 16335 (+2)

— Клинцы – 1491 (+1)

— Стародубский район –1324 (+2)

— Новозыбков – 1293

— Трубчевский район – 1242

— Навлинский район – 1149 (+30)

— Выгоничский район – 1139 (+27)

— Жуковский район – 1055 (+1)

— Брасовский район – 1045 (+11)

— Комаричский район – 920 (+1)

— Унечский район – 964

— Мглинский район – 797

— Почепский район – 803

— Климовский район – 785 (+1)

— Погарский район – 739 (+1)

— Фокино – 718 (+7)

— Сельцо – 622 (+6)

— Клетнянский район – 625

— Дубровский район – 614 (+8)

— Клинцовский район – 545

— Суземский район – 516

— Суражский район – 476 (+1)

— Злынковский район – 477

— Гордеевский район – 421

— Красногорский район – 345

— Севский район – 349

— Жирятинский район – 171 (+8)

— Рогнединский район – 133 (+3)

— Иногородние – 71.