Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 9 июля 2021 года. За минувшие сутки заболели 327 жителей региона, выздоровел 231 человек. Зарегистрировали 10 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.
В целом у 47416 человек подтвердили коронавирус, вылечился 43804 жителя области, умерли 602 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 630184. За сутки выполнили 2568 ПЦР-тестов.
В Брянске зафиксировали 151 заболевшего. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе и Дятьковском районе выявили по 33 новых случаев коронавируса. в Навлинском районе прибавилось 30 ковид-пациентов. 27 – в Выгоничском, 11 – в Брасовском. Всего коронавирус за минувшие сутки обнаружили в 19 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 9 июля 2021 года:
— Брянск – 17709 (+151)
— Брянский район – 5224 (+33)
— Дятьковский район – 2019 (+33)
— Карачевский район – 16335 (+2)
— Клинцы – 1491 (+1)
— Стародубский район –1324 (+2)
— Новозыбков – 1293
— Трубчевский район – 1242
— Навлинский район – 1149 (+30)
— Выгоничский район – 1139 (+27)
— Жуковский район – 1055 (+1)
— Брасовский район – 1045 (+11)
— Комаричский район – 920 (+1)
— Унечский район – 964
— Мглинский район – 797
— Почепский район – 803
— Климовский район – 785 (+1)
— Погарский район – 739 (+1)
— Фокино – 718 (+7)
— Сельцо – 622 (+6)
— Клетнянский район – 625
— Дубровский район – 614 (+8)
— Клинцовский район – 545
— Суземский район – 516
— Суражский район – 476 (+1)
— Злынковский район – 477
— Гордеевский район – 421
— Красногорский район – 345
— Севский район – 349
— Жирятинский район – 171 (+8)
— Рогнединский район – 133 (+3)
— Иногородние – 71.