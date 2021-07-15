Очевидцы сфотографировали демонтаж остановки и опубликовали снимки в соцсетях в одной из групп. Фото: "Типичный Брянск", vk.com.

В Фокинском районе Брянска возле мясокомбината снесли старую остановку. Очевидцы запечатлели демонтаж и опубликовали видео и фотографии в соцсетях в одной из групп.

Горожане волнуются по поводу прочности новой остановки из металлического профлиста.

- Добрались до нашей вечной остановки. Лучше бы ее отреставрировали, и она бы еще много лет прослужила бы, – пишет автор поста.

Он переживает, что при сильном ветре новая остановка из более легких материалов просто на просто улетит. Пассажирам негде будет укрыться от непогоды во время ожидания транспорта.

-На новых остановках вырывает профлисты от небольшого ветра, - пишет один из пользователей соцсетей.-.Да и вообще - такое либезное все ,не спрятаться ни от дождя, ни от солнца.

Многие жители Брянска его мнение поддержали в комментариях . Они сожалеют о том, что убрали старую более прочную , добротную, остановку. Кстати, ее же называли «вечной».

Некоторые горожане предпочтение отдали новой конструкции. Ониуверены, что раньше времени не стоит строить пессимистические прогнозы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».