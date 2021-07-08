Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 8 июля 2021 года. За минувшие сутки заболели 323 жителя региона, выздоровели 192 человека. Зарегистрировали 7 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.

В целом у 47089 человек подтвердили коронавирус, вылечился 43573 жителя области, умерли 592 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 627616. За сутки выполнили 2722 ПЦР-теста.

В Брянске зафиксировали 127 заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе и Карачевком районе выявили по 21 новому случаю коронавируса. В Клинцах за сутки прибавилось 20 кови-пациентов. По 13 – в Дятьковском, Стародубском и Унечском районах. В Злынковском районе и Брасовском районе - 10. По 9 человек заболели ковидом в Новозыбкове, Клетнянском и Суземском районах. В Климовском и Погарском районах - по 8, в Жуковском районе-7 человек, в Трубчевском районе – 6, в Почепском районе-5. По два новых эпизода коронавируса зафиксировали в Сельцо, Гордеевском и Выгоничском районах. Вего коронавирус за минувшие сутки обнаружили в 23 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 8 июля 2021 года:

— Брянск – 17558 (+127)

— Брянский район – 5191 (+21)

— Дятьковский район – 1986 (+13)

— Карачевский район – 1633 (+21)

— Клинцы – 1490 (+20)

— Стародубский район –1322 (+13)

— Новозыбков – 1293 (+9)

— Трубчевский район – 1242 (+6)

— Навлинский район – 1119

— Выгоничский район – 1112(+2)

— Жуковский район – 1054 (+7)

— Брасовский район – 1034 (+10)

— Комаричский район – 919

— Унечский район – 964 (+13)

— Мглинский район – 797

— Почепский район – 803 (+5)

— Климовский район – 784(+8)

— Погарский район – 738 (+8)

— Фокино – 711 (+6)

— Сельцо – 616 (+2)

— Клетнянский район – 625 (+9)

— Дубровский район – 606

— Клинцовский район – 545

— Суземский район – 516 (+9)

— Суражский район – 475

— Злынковский район – 477 (+10)

— Гордеевский район – 421(+2)

— Красногорский район – 345 (+1)

— Севский район – 349

— Жирятинский район – 163(+1)

— Рогнединский район – 130

— Иногородние – 71.