Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 8 июля 2021 года. За минувшие сутки заболели 323 жителя региона, выздоровели 192 человека. Зарегистрировали 7 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.
В целом у 47089 человек подтвердили коронавирус, вылечился 43573 жителя области, умерли 592 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 627616. За сутки выполнили 2722 ПЦР-теста.
В Брянске зафиксировали 127 заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе и Карачевком районе выявили по 21 новому случаю коронавируса. В Клинцах за сутки прибавилось 20 кови-пациентов. По 13 – в Дятьковском, Стародубском и Унечском районах. В Злынковском районе и Брасовском районе - 10. По 9 человек заболели ковидом в Новозыбкове, Клетнянском и Суземском районах. В Климовском и Погарском районах - по 8, в Жуковском районе-7 человек, в Трубчевском районе – 6, в Почепском районе-5. По два новых эпизода коронавируса зафиксировали в Сельцо, Гордеевском и Выгоничском районах. Вего коронавирус за минувшие сутки обнаружили в 23 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 8 июля 2021 года:
— Брянск – 17558 (+127)
— Брянский район – 5191 (+21)
— Дятьковский район – 1986 (+13)
— Карачевский район – 1633 (+21)
— Клинцы – 1490 (+20)
— Стародубский район –1322 (+13)
— Новозыбков – 1293 (+9)
— Трубчевский район – 1242 (+6)
— Навлинский район – 1119
— Выгоничский район – 1112(+2)
— Жуковский район – 1054 (+7)
— Брасовский район – 1034 (+10)
— Комаричский район – 919
— Унечский район – 964 (+13)
— Мглинский район – 797
— Почепский район – 803 (+5)
— Климовский район – 784(+8)
— Погарский район – 738 (+8)
— Фокино – 711 (+6)
— Сельцо – 616 (+2)
— Клетнянский район – 625 (+9)
— Дубровский район – 606
— Клинцовский район – 545
— Суземский район – 516 (+9)
— Суражский район – 475
— Злынковский район – 477 (+10)
— Гордеевский район – 421(+2)
— Красногорский район – 345 (+1)
— Севский район – 349
— Жирятинский район – 163(+1)
— Рогнединский район – 130
— Иногородние – 71.