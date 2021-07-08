Брянскэнерго подключает к сетям компании объекты агрохолдинга «Мираторг»

Фото: «Россети Центр Брянскэнерго».

Способствуя социально – экономическому развитию Брянской области, филиал «Россети Центр Брянскэнерго» активно подключает к сетям компании объекты агропромышленного комплекса.

Так, за 2020 год и первое полугодие 2021 года к сетям компании Брянскэнерго присоединило 19 объектов АПХ «Мираторг» суммарной максимальной мощностью 3010 кВт: фермы крупного рогатого скота, артезианские скважины, производственные комплексы, административно-бытовые здания. Они расположены в Жуковском, Карачевском, Климовском, Мглинском, Погарском, Почепском, Севском, Суземском, Трубчевском и Дубровском районах Брянской области. Наиболее крупные - в Севском, Суземском и Трубчевском районах максимальной мощностью 500 кВт каждый.

В настоящее время на исполнении в филиале находятся еще 19 договоров по подключению объектов АПХ «Мираторг», находящихся в Брасовском, Выгоничском, Дубровском, Климовском, Почепском, Севском, Трубчевском районах суммарной максимальной мощностью 3805 кВт. Самые крупные из них расположены в Климовском районе. Максимальная мощность каждого - 500 кВт.

«Брянская область – агропромышленный регион, который развивается стремительными темпами. Строятся новые социально значимые объекты, в том числе сельскохозяйственной направленности. Значительная часть из них приходится на долю крупнейшего в стране АПХ «Мираторг». Способствуя социально – экономическому развитию региона, Брянскэнерго качественно и в срок, а если есть возможность – с опережением срока, выполняет свои обязательства по исполнению договоров технологического присоединения», - отметил директор филиала «Россети Центр Брянскэнерго» Александр Косарим.