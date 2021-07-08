В брянском Новозыбкове спасатели вытащили из воды двух тонущих подростков

Двух тонущих подростков вытащили из реки матросы-спасатели в брянском городе Новозыбков 6 июля. ЧП произошло в 15 метрах от берега, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Крик о помощи дежурившие на посту спасатели Сергей Филиппов и Сергей Кожемяко услышали около 18.00. Как оказалось, в 30-40 метрах от пляжа отдыхали 18-летняя девушка и 15-летний подросток. Купаясь, те стали тонуть.

- Матросы-спасатели бросились спасать тонущих, - рассказывают в брянском Главке МЧС. - К счастью, происшествие закончилось благополучно. Молодых людей удалось вытащить из воды. Причем оба находились в сознании и отказались от предложенной медицинской помощи.

Для райцентра случай с тонущими подростками не первый за нынешнее лето. Так, к примеру, 30 июня практически в этом же месте матросы-спасатели не дали утонуть 15-летнему школьнику. Тот был в сознании, но наглотался воды. Ему оказали необходимую помощь на берегу.

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