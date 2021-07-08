В Брянске начали ремонтировать лестницу на улице Кулькова

На лестнице по улице Кулькова в Брянске разобрали первый пролет. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске приступили к ремонту лестницы, расположенной по улице Кулькова. В среду, 7 июля, здесь разобрали первый пролет, сообщают в пресс-службе горадминистрации.

Указанная лестница находится в окрестностях гостиницы "Брянск" в Советском районе. Ежедневно ею пользуются десятки человек.

- На объекте рабочие демонтировали пришедшую в негодность древесину, - рассказывают в мэрии. - Вместо нее уложат новый пропитанный брус, заменят ступени. Работа поэтапно продолжится на всех пролетах.

Главная сложность в ремонте подобных объектов - отсутствие транспортной доступности.

- Коммунальщикам приходится вручную перемещать не только инструмент, но и массивный материал, - уточняют в городском дорожном управлении. - Длина же спуска может варьироваться от нескольких десятков до нескольких сотен метров с учетом ответвлений.

Всего в Советском районе подобных лестниц - 26. Восемь из них металлические, остальные - деревянные. В 2021-м уже ремонтировали объекты, ведущие к роднику Белый Колодец, по улицам Крапивницкого, Нагорной, Пролетарской, переулку Осоавиахима.

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