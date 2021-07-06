Брянская школьница на ЕГЭ набрала 291 балл

Брянская ученица школы №17 Елена Кривонос за три экзамена набрала 291 балл. Фото: департамент образования и науки Брянской области.

Брянская ученица школы №17 Елена Кривонос за три экзамена набрала 291 балл. За русский язык и историю выпускница получила по 100 баллов, а за английский язык – 91 балл, сообщают в региональном департаменте образования и науки.

- Больше всего сомнений в начале года у меня было по поводу истории, так как этот предмет действительно требует огромных усилий и особенно систематизированной подготовки, – поделилась переживаниями выпускница.

В течение года девушка усиленно занималась по выбранным предметам. Елена посещала курсы по русскому языку в школе, ежедневно повторяла теорию и решала задания ЕГЭ, занималась на онлайн-курсах по истории.

Немалое значение в подготовке к ЕГЭ, по словам выпускницы, играет личная мотивация.

- Зачастую мне приходилось преодолевать и лень, и нежелание делать объемные задания, чтобы достичь поставленной цели и не разочаровать в первую очередь саму себя, своих близких и преподавателей, которые в меня верили, - говорит Елена Кривонос.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».