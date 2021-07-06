«Единая Россия» утвердила список кандидатов в депутаты Брянской облдумы

На заседании президиума регионального отделения партии «Единая Россия» утвердили список кандидатов в депутаты Брянской областной Думы. Фото: "Единая Россия".

На заседании президиума регионального отделения партии «Единая Россия» утвердили список кандидатов в депутаты Брянской областной Думы. Выборы пройдут 19 сентября.

Выбрали тех, кого до этого поддержало население на предварительном голосовании, сообщают на официальном сайте регионального отделения партии.

Президиум утвердил кандидатом по Жуковскому избирательному округу №16 руководителя регионального отделения «Красного креста» Алексея Воробьева, а по Климовскому избирательному округу №26 – нотариуса Василия Попадайло.

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