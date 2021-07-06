Брянск
Еще
Радио
Брянск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 июля 2021 11:54

«Единая Россия» утвердила список кандидатов в депутаты Брянской облдумы

Решение приняли на заседании президиума
Надежда ПЕТРУНИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На заседании президиума регионального отделения партии «Единая Россия» утвердили список кандидатов в депутаты Брянской областной Думы. Фото: "Единая Россия".

На заседании президиума регионального отделения партии «Единая Россия» утвердили список кандидатов в депутаты Брянской областной Думы. Фото: "Единая Россия".

На заседании президиума регионального отделения партии «Единая Россия» утвердили список кандидатов в депутаты Брянской областной Думы. Выборы пройдут 19 сентября.

Выбрали тех, кого до этого поддержало население на предварительном голосовании, сообщают на официальном сайте регионального отделения партии.

Президиум утвердил кандидатом по Жуковскому избирательному округу №16 руководителя регионального отделения «Красного креста» Алексея Воробьева, а по Климовскому избирательному округу №26 – нотариуса Василия Попадайло.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

КАРТИНА ДНЯ