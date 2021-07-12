В сложившихся условиях крайне важно, чтобы жители региона тщательно соблюдали требования пожарной безопасности. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В шести районах Брянской области объявили четвертый класс пожароопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Сложную ситуацию отмечают в в Клетнянском, Суражском, Мглинском, Унечском, Карачевском и Клинцовском районах. Здесь пожароопасную обстановку контролируют при помощи дронов. Оперативно выехать к месту возгорания помогает и видеонаблюдение. В остальных 24 сохраняется 3 класс пожарной опасности.

- Специалисты лесопожарной службы увеличили количество профилактических рейдов в лесах, сотрудники государственного пожарного надзора продолжают проводить активную профилактическую работу с населением, - говорят в региональном МЧС - В сложившихся условиях крайне важно, чтобы жители региона тщательно соблюдали требования пожарной безопасности, ведь к крупной трагедии сейчас может привести малейшая искра.

Напомним, по прогнозам синоптиков, аномально жаркая погода в брянской области продержится с 11 по 16 июля. В эти дни воздух прогреется выше климатической нормы на 7-11 градусов.

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