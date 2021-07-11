Специальные дроны позволяют вести воздушный мониторинг зеленых зон области. Фото: лесопожарная служба Брянской области.

Пожарную обстановку в Брянской области контролируют с воздуха. Для этого лесопожарная служба региона запустила в небо специальные дроны. Данные устройства позволяют вести воздушный мониторинг зеленых зон области. Это сделали для того, чтобы не допустить возникновения ЧС.

Во время полетов уже провели мониторинг обстановки в Дубровском, Клетнянском и Жуковском лесничествах Брянщины. Особое внимание обратили на участки, лесного фонда, которые слабо охвачены системой «Лесохранитель» и на участки первого и второго классов пожарной опасности по лесорастительным условиям. Результаты обследования показали, что в этих местах очагов возгорания обнаружено не было.

Напомним, что с 11 по 16 июля на территории Брянской области установится аномально жаркая погода. В связи с этим, по сообщению регионального МЧС, установили третий класс пожароопасности.

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