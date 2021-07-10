В Брянске на улице Объездной для транспорта открыли все шесть полос

В Брянске 10 июля для движения транспорта открыли все шесть полос ремонтируемой дороги по улице Объездной. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске для движения транспорта открыли все шесть полос ремонтируемой дороги по улице Объездной. Протяженность расширенного участка составила 600 метров. Тротуары пока еще не готовы, поэтому пешеходы передвигаются здесь по заасфальтированной разделительной полосе.

На время проведения работ по строительству тротуаров, чтобы обеспечить движение пешеходов, одну сторону проезжей части закрыли для движения транспорта, то есть временно оставили пешеходной зоной.

На ремонт улицу Объездную закрывали изначально с 15 по 18 мая. Но затем движение транспорта здесь ограничили до 21 июня. Закрытый участок дороги водители объезжали по переулку Пилотов, улицам Костычева, Горбатова и Советской.

Напомним, 21 июня в 17.00 на проезжей части со стороны Дворца единоборств нанесли разметку, после чего автотранспорт смог ехать по двум полосам: одна была организована в сторону Бежицкого района, вторая в сторону Советского. Граница дороги, открытой для движения, проходила по построенной разделительной полосе. Теперь же для движения открыты все шесть полос дороги по улице Объездной.

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