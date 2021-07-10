В эти дни температура воздуха на 7-11 градусов превысит климатическую норму. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянской области с 11 по 16 июля ожидают аномальную жару. Об этом предупреждают в пресс-службе регионального МЧС.

В эти дни температура воздуха на 7-11 градусов превысит климатическую норму.

Брянцев просят быть осторожными с огнем и соблюдать все необходимые меры безопасности. В том числе, избегать длительного нахождения на солнце и пить больше воды. Также предупреждают и о возможных происшествиях, которые может спровоцировать сильная жара. Особенно - происшествия на акваториях, тепловой удар, сбой в работе объектов энергоснабжения.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».