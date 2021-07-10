Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 10 июля 2021 года. За минувшие сутки заболели 332 жителя региона, выздоровели 157 человек. Зарегистрировали 10 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.

В целом у 47748 человек подтвердили коронавирус, вылечился 43961 житель области, умерли 612 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 632959. За сутки выполнили 2775 ПЦР-тестов.

В Брянске зафиксировали 109 заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Навлинском районе - 29, в Карачевском районе – 20, в Трубчевском районе – 19. В Брянском районе выявили 14 новых случаев коронавируса, в Брасовском районе - 10, в Почепском районе - 11. В Унечском районе и Мглинском районе - по 8. В Злынковском районе прибавилось 7 ковид-пациентов, в Климовском районе -6. В Выгоничском районе и Жуковском районе – по 5. В Клетнянском районе зафиксировали 4 новых случая заражения кавидом, в Суземском районе и Красногорском районе –по 3. Всего коронавирус за минувшие сутки обнаружили в 24 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 10 июля 2021 года:

— Брянск – 17818 (+109)

— Брянский район –5238 (+14)

— Дятьковский район – 2022 (+3)

— Карачевский район – 1655 (+20)

— Клинцы – 1503 (+12)

— Стародубский район –1339 (+15)

— Новозыбков – 1309(+16)

— Трубчевский район –1261 (+19)

— Навлинский район – 1178 (+29)

— Выгоничский район –1144 (+5)

— Жуковский район – 1060 (+5)

— Брасовский район – 1055 (+10)

— Комаричский район – 920

— Унечский район – 972 (+8)

— Мглинский район –805(+8)

— Почепский район –814 (+11)

— Климовский район – 791 (+6)

— Погарский район – 750 (+11)

— Фокино – 718

— Сельцо – 623 (+1)

— Клетнянский район – 629 (+4)

— Дубровский район – 614

— Клинцовский район – 546 (+1)

— Суземский район – 519 (+3)

— Суражский район – 486 (+10)

— Злынковский район – 484 (+7)

— Гордеевский район – 421

— Красногорский район – 348 (+3)

— Севский район – 349

— Жирятинский район – 171

— Рогнединский район – 133

— Иногородние – 73 (+2)

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».