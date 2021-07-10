Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 10 июля 2021 года. За минувшие сутки заболели 332 жителя региона, выздоровели 157 человек. Зарегистрировали 10 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.
В целом у 47748 человек подтвердили коронавирус, вылечился 43961 житель области, умерли 612 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 632959. За сутки выполнили 2775 ПЦР-тестов.
В Брянске зафиксировали 109 заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Навлинском районе - 29, в Карачевском районе – 20, в Трубчевском районе – 19. В Брянском районе выявили 14 новых случаев коронавируса, в Брасовском районе - 10, в Почепском районе - 11. В Унечском районе и Мглинском районе - по 8. В Злынковском районе прибавилось 7 ковид-пациентов, в Климовском районе -6. В Выгоничском районе и Жуковском районе – по 5. В Клетнянском районе зафиксировали 4 новых случая заражения кавидом, в Суземском районе и Красногорском районе –по 3. Всего коронавирус за минувшие сутки обнаружили в 24 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 10 июля 2021 года:
— Брянск – 17818 (+109)
— Брянский район –5238 (+14)
— Дятьковский район – 2022 (+3)
— Карачевский район – 1655 (+20)
— Клинцы – 1503 (+12)
— Стародубский район –1339 (+15)
— Новозыбков – 1309(+16)
— Трубчевский район –1261 (+19)
— Навлинский район – 1178 (+29)
— Выгоничский район –1144 (+5)
— Жуковский район – 1060 (+5)
— Брасовский район – 1055 (+10)
— Комаричский район – 920
— Унечский район – 972 (+8)
— Мглинский район –805(+8)
— Почепский район –814 (+11)
— Климовский район – 791 (+6)
— Погарский район – 750 (+11)
— Фокино – 718
— Сельцо – 623 (+1)
— Клетнянский район – 629 (+4)
— Дубровский район – 614
— Клинцовский район – 546 (+1)
— Суземский район – 519 (+3)
— Суражский район – 486 (+10)
— Злынковский район – 484 (+7)
— Гордеевский район – 421
— Красногорский район – 348 (+3)
— Севский район – 349
— Жирятинский район – 171
— Рогнединский район – 133
— Иногородние – 73 (+2)
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