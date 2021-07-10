На спортивном объекте начали возводить беговые дорожки со специальным покрытием и строить ледовый корт. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В брянском Погаре капитально отремонтируют стадион. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Брянской области. Полностью работы планируют завершить в августе. Уже вывезли сотни тонн грунта, уложили дренаж, выполнили работы по водоотведению. Также подготовили песчаную подушку. В ближайшее время приступят к укладке искусственного покрытия футбольного поля.

Кроме того, на спортивном объекте начали возводить беговые дорожки со специальным покрытием и строить ледовый корт. Спортивный объект включили в региональную программу «Развитие физической культуры и спорта Брянской области».

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