В Брянске 293 обманутых дольщика получили ключи от квартир

В Брянске в четверг, 8 июля, 293 обманутых дольщика, жильцы дома по улице Степной, получили долгожданные ключи от квартир. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянске в четверг, 8 июля, 293 обманутых дольщика, жильцы дома по улице Степной, получили долгожданные ключи от квартир. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.

Застройщик обещал сдать дом четыре года назад, но он оказался банкротом, и судьба дома, и денег, которое люди вложили в строительство, более 250 миллионов рублей, была неизвестной.

Ровно через год, в марте, дом на Степной сдали в эксплуатацию. Его достроила, компания «Надежда». И сегодня 293 участника долевого строительства получили квартиры.

Справедливости людям помог добиться губернатор Брянской области Александр Богомаз совместно с прокурором региона Александром Войтовичем.

За последние пять лет в регионе восстановили права 1555 обманутых дольщиков. На сегодня остаются 33 гражданина, которые нуждаются в защите по трем «проблемным» объектам.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».