Государство не может обманывать своих граждан!

Фото: из личного архива Захара Прилепина.

29 июня в Брянск приехал российский писатель и общественный деятель Захар Прилепин. Дату выбрали не случайно. В России отмечают День партизан и подпольщиков. В этом году исполняется 80 лет с начала партизанского движения. Особое значение эта дата имеет для Брянщины как для партизанского края. Настоящий патриотизм, верное истолкование и анализ исторических событий, желание лучшего для своей страны указаны в первых строках программы Социалистической политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ.

Утро в День партизан и подпольщиков началось с возложения цветов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Праздничный день начался с возложения цветов на площади Партизан. В церемонии участвовали брянский губернатор Александр Богомаз, региональные представители партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ Виталий Минаков и Алексей Тимошков. После Захар Прилепин ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции. В ней также участвовали член Президиума Центрального совета партии Александр Воробьев и заместитель руководителя Центрального Аппарата партии, член Центрального совета партии Николай Новичков.

Захар Прилепин ответил на вопросы журналистов.

10 тысяч рублей на каждого человека

В планах партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ использовать национальные достояния России на благо каждого жителя. Для этого необходимо ввести Справедливый Базовый доход. Это ежемесячная выплата 10 тысяч рублей на каждого члена семьи. Особое внимание уделят малоимущим и семьям с детьми.

- Это деньги, которые останутся в России, - сказал сопредседатель партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ Захар Прилепин. – Понятно, что семьи будут покупать на них необходимое. Это позитивно скажется и на российской экономике. Таким образом, наши граждане почувствуют заботу о себе со стороны государства. Эта идея нова только для России, но уже успешно используется в других странах.

Захар Прилепин встретился с руководителями регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ.

По словам Захара Прилепина, возможность Справедливого Базового дохода просчитали серьезные экономисты. И это не пустые слова перед выборами. По каждому пункту программы партии расписали механизмы, которые помогут их осуществить.

- Государство второй год подряд – в 2019 и 2020 годах – не может потратить федеральные деньги в количестве 1 трлн рублей, - сказал Николай Новичков. - Это не профицит – это деньги, которые должны быть потрачены на национальные проекты, на социальное и экономическое развитие. Им найдется достойное применение.

На пенсию в 55 и в 60 лет

Одним из ключевых пунктов программы партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ является снижение пенсионного возраста до прежних значений. Если ее кандидаты одержат победу на предстоящих выборах, женщины вновь выйдут на пенсию в 55 лет, а мужчины – в 60.

- Государство не может обманывать своих граждан, - говорит писатель. – Люди прожили достаточно долгую жизнь. У них есть планы – выйти на пенсию, посидеть с внуками. У молодежи в это время рождается второй ребенок. Они рассчитывают на старшее поколение, что те помогут поднять детей. Но работать придется еще восемь лет – не справедливо!

В ущемленной ситуации оказались и работающие пенсионеры. Пенсию им не индексируют. Хотя большинство идут на работу не потому, что у них большое желание трудиться. А просто потому, что не хватает денег на жизнь. Этой категории граждан партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ предлагает вернуть недоиндексированную величину пенсий за последние пять лет.

- Нам рассказывали, что в Пенсионном фонде денег не хватает на выплату пенсий, - рассуждает Захар Прилепин. – Он дотируется из бюджета. Мы подняли пенсионный возраст. И что получили? Вновь денег нет, и пенсию частично выплачивают из бюджета.

Пенсию предлагают повысить до 31 тысячи рублей в месяц. Такой же должен быть и прожиточный минимум в России.

Захар Прилепин подписал книгу для Алексея Тимошкова.

Прививка с гарантией

По всей стране стартует обязательная вакцинация населения от коронавируса. Люди определенных профессий вынуждены прививаться и в Брянской области. Но многие выступили против обязательной вакцинации.

- Наша партия понимает, что защищаться от коронавируса нужно, - говорит Захар Прилепин. – Но государство должно дать гарантии. Четко прописать, что отвечает за все, в том числе и за негативные последствия прививки.

Журналистов интересовало, какие механизмы помогут провести честные выборы в России.

- Мы считаем, что предстоящие выборы станут самыми прозрачными за всю историю России, - говорит Александр Воробьев, который выдвигается в Госдуму от Брянской, Белгородской и Курской областей. - У нас в партии есть отдельная программа, которая называется «Справедливый наблюдатель».

Встречей с молодежью в концертном зале "Дружба" Захар Прилепин завершил свою поездку в Брянск. Все темы, поднятые писателем, вызвали большой резонанс. Читатели были рады услышать своего кумира, встречали ответы на каждый вопрос аплодисментами.

В концертном зале "Дружба" прошла встреча с читателями и молодежью.

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