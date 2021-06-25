Брянский линейный отдел полиции на транспорте возглавил Алексей Романов

Фото: пресс-служба Брянского линейного отдела МВД на транспорте.

Брянский линейный отдел МВД России на транспорте возглавил полковник полиции Алексей Романов. Личному составу его представил Начальник УТ МВД России по ЦФО генерал-лейтенант полиции Олег Калинкин, сообщают в пресс-службе ведомства.

- Алексей Сергеевич не только имеет богатый профессиональный опыт, но и хорошо знает Брянск и Брянскую область, - сказал Олег Калинкин.

Алексей Романов - выпускник Владимирского юридического института ФСИН России. Начинал службу в городе Кинешма в Ивановской области. Был оперуполномоченным, работал в отделе по борьбе с бандитизмом. С 2010 года трудился с УМВД России по городу Брянску. С 2013 года возглавлял Володарский отдел полиции.

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