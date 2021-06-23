Жители Брянска пожаловались на неработающие кондиционеры в автобусах

Аномальную жару в городе прогнозируют до 24 июня. Фото: Марина АНТОНОВА

Жители Брянска пожаловались на неработающие кондиционеры в городских автобусах. Многие пассажиры не встречали работающего кондиционера за все лето. Особенно актуальна эта проблема, когда в городе стоит аномальная жара. Водители и кондукторы просто открывают форточки и люки. Это не всегда помогает. Правда, не все новые автобусы оборудованы климатической техникой.

- Согласно утвержденному социальному Стандарту транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории города Брянска, температурный режим в салоне транспортного средства должен составлять не более 25 градусов при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 20 градусов, - пишут в группе "Брянский автобус".

Пользователям предложили жаловаться на неработающие кондиционеры с указанием маршрута и номера автобуса. Опрос показал, что 80 процентов пассажиров не встречали работающего кондиционера.

По словам водителей автобусов, для работы кондиционера необходимо дополнительное топливо - два литра в час. А бензина и так не хватает. Предприятие выделяет солярку на работу кондиционера в режиме пять часов в день. Водитель должен включить его в самую жару. Но пассажиры говорят, что этот режим тоже не соблюдают.

- В адрес перевозчика МУ БГПАТП направили претензию с требованием исправить ситуацию, - говорят в отделе транспорта Брянской городской администрации.

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