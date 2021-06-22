Ушел из жизни бывший секретарь Брянского облсовета Владимир Сидоренко

Фото: Брянская областная Дума.

Ушел из жизни бывший секретарь исполкома Брянского областного Совета народных депутатов Владимир Сидоренко. Он скончался на 88-м году жизни после продолжительной болезни. Печальную новость сообщили во вторник, 22 июня, в пресс-службе Брянской областной Думы.

Владимир Порфирьевич в 1956 году закончил историко-филологический факультет Новозыбковского пединститута. Потом работал учителем, директором школы, заведующим РОНО, заведующим отделом, а после - начальником управления народного образования Брянского облисполкома.

Кандидат педагогических наук. Больше 20 лет жизни посвятил сфере просвещения.

- Замечательный человек, прекрасный руководитель и надежный товарищ, - отзываются о Владимире Порфирьевиче коллеги и все, кто его знал.

От имени депутатского корпуса и регионального правительства власти выразили соболезнования родным и близким Владимира Сидоренко.

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