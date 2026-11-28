По удар БПЛА попал служебный автобус "Мираторга". Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ.

Атака на автобус Мираторга в Брянской области 28 ноября 2026 года: что произошло

Дрон-камикадзе атаковал служебный автобус компании «Мираторг» в рабочем посёлке Климово. Об этом в своём канале в мессенджере МАКС сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

Пострадавшие во время атаки БПЛА в Брянской области

В результате атаки пострадали девять человек — шесть сотрудников предприятия и трое местных жителей. Всех пострадавших увезли в больницу с осколочными ранениями. После осмотра врачи направили их на амбулаторное лечение.

Атака на предприятие в Стародубе 28 ноября 2026 года

Ещё один дрон ударил по предприятию в городе Стародуб. Ранение получил 34-летний мужчина, врачи оказали ему помощь. Официальной информации о том, получило ли предприятие какие-то повреждение, нет.

Атака на автобус Мираторга в Брянской области и предприятие 28 ноября 2026 года: последние новости

Губернатор добавил, что за прошедшие сутки над территорией Брянской области силы ПВО, местные мобильные огневые группы и спецподразделения уничтожили 506 вражеских дронов самолётного типа. А в Министерстве обороны России сообщили, что за минувшие сутки дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 74 украинских беспилотника самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Новгородской областей.