Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Брянские школьники оказались в числе финалистов Всероссийского хакатона «Идея Фикс». Организаторы события - Министерство просвещения РФ и «МАХ». В нем участвовали 200 лучших команд из разных регионов России. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

На онлайн-этапе соревнований ребята из команды «Брянчане» создали интеллектуального помощника «Вектор». Он помогает проектировать и заниматься наукой и вошел в топ-20.

- Поздравляю с высоким результатом и желаю удачи! – написал Егор Ковальчук.

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