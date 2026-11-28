Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

В брянской Дубровке благоустроили сквер «Аллея Славы». Он находится по улице 324-й дивизии и создан в память о подвигах и трудовых свершениях жителей поселка среди которых Герои Советского Союза и Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, кавалеры Ордена Трудовой Славы, почетные граждане. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

Здесь построили памятник, привели в порядок прилегающую площадь, уложили тротуарную плитку, асфальт, сделали уличное освещение.

Сквер «Аллея Славы» создали по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».