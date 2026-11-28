Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Губернатор Брянской области Егор Ковальчук накануне Дня матери встретился с матерями Героев. Об этом губернатор сообщает на своей странице ВКонтакте.

- В теплой обстановке пообщались на самые разные темы, - рассказал Егор Ковальчук. - Одна из волнующих проблем — доступность здравоохранения. Мамы жаловались, что не могут попасть на прием к врачу. Такая ситуация просто недопустима. Поручил департаменту здравоохранения проработать этот вопрос в ручном режиме.

Губернатор подчеркну, что органы власти, социальные и другие службы должны незамедлительно реагировать на любые обращения мам погибших защитников, а в каких-то случаях и упреждать их.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

- Матерям — искренние слова благодарности за выдержку, стойкость и все, что пришлось пережить, за то, что проводят встречи с молодежью, рассказывают о том, кто сегодня истинные герои, - сказал Егор Ковлаьчук. - А наша задача — окружить матерей вниманием и заботой.