Фото: Иван МАКЕЕВ.

В брянском поселке Климово 28 ноября украинский дрон-камикадзе ударил по служебному автобусу компании «Мираторг». Пострадали девять человек, среди них шесть сотрудников компании и местные жители.Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

- Они были доставлены в больницу с осколочными ранениями. Всем назначено амбулаторное лечение,- написал глава брянского региона.

Также Егор Ковальчук 28 ноября сообщает о том, что при атаке украинского беспилотника по предприятию в брянском Стародубе ранен 34-летний мужчина.

- Медики оказали ему необходимую помощь, - сообщил губернатор.

За сутки над Брянской областью уничтожили 506 украинских беспилотников.