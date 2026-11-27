Фото: Российский Красный крест.

Про ВИЧ до сих пор говорят шёпотом, а то и вовсе молчат. Зря. Молчание почти всегда обходится дороже, чем честный разговор. Поэтому с 23 ноября по 1 декабря Российский Красный Крест проводит всероссийскую просветительскую кампанию к Всемирному дню борьбы со СПИДом.

В кампании участвуют 75 региональных отделений. По плану пройдёт более 400 мероприятий, которые охватят свыше 35 000 человек. Идея простая. Знаний должно становиться больше, а страхов вокруг ВИЧ меньше.

Специалисты объясняют, как передаётся ВИЧ и как от него защититься. Рассказывают и о современной терапии, без мифов и нравоучений. Формат бывает разным: лекция, беседа или интерактивная встреча, где можно спокойно задать любой вопрос. В ряде регионов на отдельных площадках работает экспресс-тестирование. Оно анонимное и быстрое, а консультацию специалиста можно получить сразу. Третье направление кампании касается стигмы. Красный Крест поддерживает людей, живущих с ВИЧ, и выступает против дискриминации. Диагноз не должен лишать человека работы, друзей и уважения.

Фото: Российский Красный крест.

В Брянске тест можно сделать в ГБУЗ «Брянский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД». Он бесплатный и анонимный. Перед тестом и после него с человеком проводят консультацию, так что объяснить результат и ответить на вопросы смогут сразу.

Горячая линия по профилактике ВИЧ работает с 23 ноября по 4 декабря 2026 года. Управление Роспотребнадзора по Брянской области принимает звонки по номеру +7-900-355-03-90. Единый федеральный консультационный центр работает бесплатно и круглосуточно по номеру 8-800-555-49-43. Там подскажут, как защититься, как проходит диагностика и куда обратиться за тестом.

Для студентов брянских вузов и ссузов проходят интерактивные занятия, квизы и лекции. В них участвуют Брянский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и движение «Волонтёры-медики». Там же проводят акцию «Красная ленточка».

Позицию организации обозначил Дмитрий Корнилов, член президиума Брянского областного отделения Российского Красного Креста: «Российский Красный Крест входит в крупнейшую в мире гуманитарную сеть. Профилактика распространения ВИЧ-инфекции и оказание помощи людям с установленным диагнозом входят в число наших приоритетных задач. Диагностика осуществляется на базе медицинских организаций. В Брянской области обследование можно пройти в профильном областном центре. Просим жителей региона отнестись к вопросам собственного здоровья ответственно, пользоваться проверенными источниками информации и не откладывать обследование».

Акция закончится, а тест останется доступным - пройти его можно в любой день, когда работает центр. Если волнуют вопросы, которые неловко задавать вслух, начните со звонка на горячую линию. Он займёт несколько минут и ничего не стоит. Новости и контакты отделения Российского Красного Креста в Брянске можно найти на странице отделения.