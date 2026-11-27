Фото: пресс-служба Брянской городской администрации (2025 год).

В Брянск 3 декабря приедет главная елка города. Новогоднюю красавицу по традиции специалисты дорожного управления установят в сквере Карла Маркса на специальную площадку, подготовленную в чаше укрытого на зиму фонтана. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Елку высотой около 10 метров специалисты администрации Советского района нашли в поселке Ходаринка. Дерево многие годы росло на улице Ольховской у частного дома. Его владельцы и подарили городу главный символ Нового года

Украшение главной елки займет неделю. Начнут с электрических гирлянд, в которых будут светиться около трех лампочек. На ветки повесят больше 400 шаров. В завершение вокруг елки поставят ограждение из фигур сказочных персонажей.

Живые ели также появятся около ДК Медведева, в посёлках Радица-Крыловка и Октябрьский. По всему городу установят и украсят искусственные ели. Они засияют у цирка и около Дворца культуры БМЗ, у кинотеатра «Салют», ДК железнодорожников, в сквере «Литий», у магазина «Шипка», а также на разворотных кольцах у Телецентра, «Аэропарка» и областной ГАИ.