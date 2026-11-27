Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

В четверг, 16 ноября, состоялась прямая линия губернатора Брянсокй области Егора Ковальчука. Губернатор 3,5 часа отвечал на вопросы жителей в прямом эфире. На прямую линию пришло больше 2 500 вопросов. Об этом глава брянского региона сообщает на своей странице ВКонтакте.

- В эфире за 3,5 часа ответил на 60, но хочу заверить: ни одно из поступивших обращений не останется без внимания, все они будут детально проработаны, - сказал Егор Ковальчук.-Почти две недели жители звонили, писали, участвовали в «открытом микрофоне» в разных муниципалитетах. Благодарю всех за активное участие!

Самые популярные и ожидаемые темы обращений - ЖКХ, транспорт, здравоохранение, дороги, благоустройство.

- При этом мы все понимаем, что сейчас работаем и живем в очень непростой оперативной обстановке, - отметил глава брянского региона. - И эта особенность, к сожалению, все больше и больше влияет на текущую жизнедеятельность. Поэтому, разбирая практически любые вопросы, мы так или иначе действуем с оглядкой на это.

Отдельный блок вопросов был посвящен компенсации и мерам поддержки. За утраченное имущество, аренду жилья, аграриям и предпринимателям — за урожай и технику.

- По всем этим вопросам ведется совместная работа с коллегами на федеральном уровне, при этом часть уже решена, - отметил губернатор.

Подводя итоги прямой линии, Егор Ковальчук также подчеркнул, что было много вопросов, которые касаются качества жизни.

- И, безусловно, людям в первую очередь нужны конкретные решения, даты, сроки, - сказал Егор Викторович. - И прямая линия — именно тот формат общения, который полезен, прежде всего, всей вертикали власти в Брянской области.