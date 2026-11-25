Фото: филиал «Россети Центр» –«Брянскэнерго».

В филиале «Россети Центр» –«Брянскэнерго» состоялась экскурсия для студентов второго курса Брянского строительного колледжа имени профессора Н.Е. Жуковского, обучающихся по специальности «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий».

В ходе встречи ведущий специалист отдела управления персоналом Оксана Носова рассказала студентам об основных направлениях работы компании, востребованных профессиях, условиях труда и мерах социальной поддержки. Особое внимание уделила возможностям пройти производственную практику с перспективой дальнейшего трудоустройства, а также получить высшее профильное образование по целевому направлению в вузах-партнерах.

Будущие энергетики познакомились с работой Центра управления сетями (ЦУС) — ключевого пункта, куда в режиме реального времени поступает информация о состоянии подстанций и линий электропередачи со всего региона. Молодым людям продемонстрировали работу систем мониторинга и управления электросетевыми объектами. Студенты смогли пообщаться с диспетчерами и понаблюдать за их работой.

Экскурсия стала частью профориентационной работы «Брянскэнерго», которая направлена на повышение информированности студентов о компании, укрепление престижа энергетических специальностей и привлечение в энергетическую отрасль талантливых выпускников энергетических вузов и сузов.