Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Брянский кадет стал призером ведомственного конкурса агитационного плаката. Кадет профильного класса СК России Брянской кадетской школы имени Героя России В.И. Шкурного Семен Малахов занял третье место. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

В Зале Полководцев Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. на Поклонной горе состоялась торжественная церемония чествования победителей и лауреатов II открытого ведомственного конкурса агитационного плаката «Следственный комитет Российской Федерации на передовой», посвященного поддержке специальной военной операции.

В конкурсную комиссию СК России пришло 115 работ. В возрастной категории от 10 до 17 лет в номинации «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!» со своим агитационным плакатом в конкурсе и принял участие кадет 5 профильного класса СК России Брянской кадетской школы имени Героя России В.И. Шкурного Семён Малахов.

- В своем плакате он постарался отразить связь времен и преемственность между бойцами Красной армии, освобождавших нашу Родину во время Великой Отечественной войны, и военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации, отстаивающими независимость нашей страны сейчас, - рассказали в региональном следственном управлении.

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