Брянский кадет стал призером ведомственного конкурса агитационного плаката. Кадет профильного класса СК России Брянской кадетской школы имени Героя России В.И. Шкурного Семен Малахов занял третье место. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.
В Зале Полководцев Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. на Поклонной горе состоялась торжественная церемония чествования победителей и лауреатов II открытого ведомственного конкурса агитационного плаката «Следственный комитет Российской Федерации на передовой», посвященного поддержке специальной военной операции.
В конкурсную комиссию СК России пришло 115 работ. В возрастной категории от 10 до 17 лет в номинации «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!» со своим агитационным плакатом в конкурсе и принял участие кадет 5 профильного класса СК России Брянской кадетской школы имени Героя России В.И. Шкурного Семён Малахов.
- В своем плакате он постарался отразить связь времен и преемственность между бойцами Красной армии, освобождавших нашу Родину во время Великой Отечественной войны, и военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации, отстаивающими независимость нашей страны сейчас, - рассказали в региональном следственном управлении.
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