Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В брянском поселке Лопушь открыли памятный сквера «В честь партизан-участников операции по взрыву Голубого моста и участников специальной военной операции». Он появился по инициативе прокуратуры Выгоничского района. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В событии участвовали прокурор Брянской области Владимир Мосин, работники прокуратуры Выгоничского района, ветераны прокуратуры, председатель Выгоничского районного суда, главы районной и поселковой администрации, участники СВО, представители лесного хозяйства, военный комиссар по Выгоничскому и Жирятинскому районам, юнармейцы, а также дочь участника отряда по взрыву Голубого моста Антона Дробышевского.

Почетные гости в память о героях высадили молодые деревья. Территорию выбрали не случайно.

- Раньше здесь располагался школьный парк, земли которого с нарушением требований закона были переданы в собственность граждан, - рассказали в прокуратуре. - Прокуратура Выгоничского района в судебном порядке оспорила незаконные сделки. Благодаря этому земельные участки возвращены в собственность муниципального образования Выгоничское городское поселение.