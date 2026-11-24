Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

Четверо человек ранены при атаке ВСУ по Брянской области. Украинские беспилотники ударили по поселку Климову, Стародубскому и Трубчевскому районам. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

- В результате удара украинского дрона загорелся жилой дом в поселке Белая Берёзка Трубчевского района, - написал глава брянского региона. - Ранен 64-летний хозяин дома.

Украинский беспилотник атаковал пассажирский микроавтобус в пгт Климово, ранения получили две пассажирки и водитель автобуса.

Вблизи села Картушин Стародубского района украинский дрон атаковал движущийся гражданский автомобиль. Водитель получил многочисленные ранения. Мужчина доставлен в больницу.

- Всем пострадавшим оказана медицинская помощь и назначено лечение, - сообщил Егор Ковальчук.