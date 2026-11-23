Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Губернатор Брянской области Егор Ковальчук провел рабочую встречу с генеральным директором АО «Газпром энергосбыт Тюмень» (управляющей организации ООО «Газпром энергосбыт Брянск») Татьяной Бычковой. Об этом глава брянского региона сообщает на своей странице ВКонтакте.

- С 2019 года гарантирующий поставщик создает интеллектуальную систему учета электроэнергии бытовых потребителей, -рассказал Егор Квоальчук. - В регионе установлено более 158 тысяч приборов учета. Объем инвестиций превысил 1,2 млрд руб, на текущий год запланировано 802 млн руб.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

В Клинцах в спортшколе имени Виталия Фридзона сделали энергоэффективное освещение, в школе имени Героя Российской Федерации А. Г. Карлова обновили столовую и спортзал. Реализовали и ряд других проектов.

- Сейчас компания строит картодром для воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени Героя России А. А. Титова Жуковского района, где существует секция, в которой 20 ребят активно занимаются картингом, - рассказал глава брянского региона.

Губернатор также сообщил о том, что в 2026 году провели ремонт обеденного зала пищеблока центра. Теперь это современное, уютное пространство. В мае 2025-го детское учреждение с помощью шефов присоединилось к Международной акции «Сад Памяти». Было высажено около 200 плодовых деревьев.

- В дальнейшем на базе центра можно запустить учебно-экологический проект, который поможет школьникам научиться выращиванию и переработке собранного урожая, - отметил глава брянского региона. - Это не только даст необходимые навыки, но и кому-то из ребят поможет определиться с выбором профессии. Подобный опыт уже применяется в Ханты-Мансийске.