Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске прошло торжество в честь четвертой годовщины со дня основания регионального «Комитета семей воинов Отечества». Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Отделение всероссийской организации «Комитет семей воинов Отечества» работает в Брянске с ноября 2022. Родственники участников специальной военной операции объединились, чтобы оказывать помощь бойцам и их близким.

В торжестве участвовал заместитель главы Брянской городской администрации Александр Гаврилов.

- От имени главы Брянска Марины Валентиновны Дбар, главы администрации города Александра Николаевича Макарова и от себя лично позвольте выразить искренние слова признательности за ваш труд, - сказал Александр Гаврилов. - Комитет стал серьёзной опорой для семей наших защитников Родины. Вы не просто оказываете помощь, а создаёте пространство, где семьи наших Героев чувствуют, что они не одни. Их слышат и ценят. Ваша работа – это ежедневный труд, требующий чуткости, терпения и большого сердца. Вы сохраняете память о подвигах тех, кто сражается на передовой, и воспитываете молодое поколение.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Торжественность момента также разделили почетные гости - заместитель губернатора Виталий Свинцов, врио заместителя губернатора, Герой России, Андрей Фроленков, депутат областной Думы, Герой России Александр Постоялко, депутат Государственной Думы Олег Матыцин и другие — выразили искреннюю признательность семьям защитников Родины за их ежедневный труд и самоотверженность. В своих выступлениях они подчеркнули значимость воспитания достойных сыновей, которые с честью выполняют свой воинский долг.

- Только за 2026 год мы провели более 650 консультаций для ветеранов СВО и членов их семей, - рассказала председатель Брянского регионального штаба «Комитет семей воинов Отечества» Марина Седнева. - Мы организовали юридические приёмные. По средам и субботам работает наш психолог. В том числе он принимает и детей, чьи отцы или братья погибли, защищая Родину. Для нас главное - оказать любую помощь, чтобы мы как можно скорей встретили Победу.