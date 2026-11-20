Фото: ПАО «Россети Центр».

Приказом Минэнерго России подтверждена готовность компаний «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» к работе в осенне-зимний период 2026/2027 годов.

К оперативному реагированию на нештатные ситуации подготовлены 2 451 бригады энергетиков: 9 791 специалист и 4 278 единиц спецтехники. Подачу электроэнергии при нарушении электроснабжения социально значимых объектов обеспечат 2 096 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 109,7 МВт.

В преддверии отопительного сезона выполнено свыше 7 200 технических мероприятий. Во всех регионах присутствия проведены противоаварийные тренировки, проверены готовность персонала, техники и резервных источников электроснабжения.

Паспорта получили также все филиалы компании. «Тверьэнерго» получил статус «готов с условиями» в связи с высоким процентом износа электросетевого оборудования.

«Получение паспортов готовности — результат слаженной работы всех служб и филиалов в течение года. Мы обеспечили выполнение основных плановых показателей по подготовке сетей, оборудования и персонала к зимнему периоду на 101 %. На территории 20 регионов присутствия отремонтировали 9 332 трансформаторные подстанции и 1 400 км линий электропередачи, от древесно-кустарниковой растительности расчистили 32 500 га просек ЛЭП. Отопительный сезон — ответственный этап: необходимо сохранить высокий уровень надежности электроснабжения в период пиковой нагрузки и оперативно реагировать на любые изменения обстановки», — отметил генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Борис Эбзеев.