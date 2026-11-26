Фото: Надежда ПЕТРУНИНА.

В Брянске в 2027 году планируют капитальный ремонт проспекта Ленина. Об этом сообщил губернатор Егор Ковальчук во время прямой линии с жителями региона. Последний раз ремонт здесь проводили в 2019 году.

Предварительно рабоиы будут стоить около 190 миллионов рублей. Проектно-сметная документация уже готова и проходит экспертизу.

- Это доставит неудобства, - сказал губернатор. - Но я попрошу, чтобы это было сделано с наименьшими потерями для автомобилистов.

На горячую линию поступило большое количество жалоб на состояние дорог в регионе. Этот вопрос является одним из самых острых для брянцев.

Кроме того, жители региона просят не только отремонтировать автомобильные дороги, но и привести в порядок тротуары. Именно об этом и просили жители Фокинского района.

Напомним, в Брянской области будут праздновать День многодетных семей.