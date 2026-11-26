Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Брянская область в числе 30 лидеров - российских регионов по обеспеченности жильем. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

- В среднем на одного жителя у нас приходится 34 кв. метра, - рассказал Егор Викторович. - Президентскую задачу — увеличить к 2030 году показатель до 33 кв. метров на человека - мы выполнили досрочно. Об этом рассказал Заместитель Председателя Правительства России Марат Шакирзянович Хуснуллин.

Жилищное строительство — ключевой элемент нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В 2026 году в Брянской области уже сдали 375 тысяч кв. метров жилья, еще 35 тысяч введем до конца года.

- Брянщина занимает 18-е место среди 30 регионов страны, достигших показателей нацпроекта в этом году, - сообщает губернатор. - Достойный результат — итог системной работы и поддержки федерального центра. Благодарю Правительство России за внимание к нашему приграничному региону.