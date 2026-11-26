Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Дорожное управление начало украшать Брянск к Новому году. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Бригада из шести электриков на двух автовышках приступила к работе. На площади Партизан устанавливают два новогодних самолета. Недалеко от них на проспекте Ленина появится еще одна инсталляция – пушка с ядрами. Праздничный светодиодный самолет «приземлится» и в сквере имени Павла Камозина.

На Набережной установят пару фей из светодиодных лент, а в Семеновском сквере из такого же материала смонтируют двух балерин. Дуэт фигур танцовщиц «закружится» около здания ТЮЗа. Электрические инсталляции «Карета» засияет в скверах Фокина и Карла Маркса. На площади Ленина в темное время суток уже светятся огнями снегири и крылья. На Театральной площади готовят к установке яркий электрический фонтан, а также фигуры дам и кавалеров. Парные инсталляции-елки появятся на лестнице к Набережной.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Пересечение улиц Бурова и Ульянова вечером осветит светодиодный фонтан. На кольце улицы Флотской зажжется электрическая лилия. А на кольцевой развязке, где пересекаются проспекты Героев и Московский, электрики установят световые кубы «Подарки».

Брянские дорожники говорят, что у них есть еще будут сюрпризы в украшении города.