Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Брянским защитникам передали пневматические винтовки и прицелы к ним, квадрокоптеры, сопутствующее оснащение. Их предоставила группа «Свои» в благотворительный фонд «Во имя Отечества», созданный в Брянской области в рамках проекта Народного фронта «Все для Победы!». Техника передана по запросу областных управлений МЧС России и Росгвардии. Об этом сообщает губернатор Брянской области Егор Ковальчук. на своей странице ВКонтакте.

- Оборудование необходимо для повышения безопасности саперных работ в условиях актуальной для Брянской области угрозы — сбросов с украинских дронов взрывных устройств, в том числе в жилом секторе, - рассказал глава брянского региона. - Винтовки и квадрокоптеры позволяют дистанционно поражать мины и тубусы с минимальным риском для наших саперов. Особенно оборудование будет востребовано в жилой застройке, где ограничено использование огнестрельного оружия.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Фонд «Во имя Отечества» системно поддерживает наших защитников.

- Своими силами мы дополнительно оснастили подразделения костюмами бронезащиты, обеспечивающими безопасность сотрудников при выполнении задач, - сообщил глава брянского региона. - Благодарю всех причастных меценатов за неравнодушие!