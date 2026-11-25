Фото: пресс-лужба Брянской городской администрации.

Брянская детская библиотека №8 имени Марии Тенишевой выиграла президентский грант. Проект «Тенишевская ёлка: код Брянщины» детской библиотеки №8 им. М.К. Тенишевой вошёл в число победителей конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Проект реализуют с участием библиотекарей, историков, краеведов и педагогов дополнительного образования, - рассказали в мэрии Брянска. - У брянских детей появится возможность изучить эстетику XIX века, на мастер-классах освоить техники декоративно-прикладного искусства того времени, совершить экскурсию в Музей брянских меценатов и принять участие в уникальной росписи «Тенишевской совы».

Открытый городской конкурс «Волшебство Тенишевской елки» по изготовлению елочных игрушек в стиле 19-го века позволит детям создать своими руками «артефакты», которые затем украсят историческую «Тенишевскую елку».

Кульминация проекта - торжественное награждение победителей конкурса — состоится в Центре внешкольной работы Брянска. Это учреждение связано с известной благотворительницей и общественным деятелем Марией Тенишевой. Именно здесь она открыла общественное собрание, ставшее впоследствии культурным центром Бежицы.

Традицию проведения «Тенишевской ёлки», заложенную княгиней Марией Клавдиевной в 1903-м году, сотрудники детской библиотеки №8 возродили в 2022-м.

- При поддержке Президентского фонда культурных инициатив проект будет масштабирован и превращен в долгосрочный культурный бренд нашего региона. Благодаря разработанной айдентике и видеоконтенту о «Тенишевской ёлке», культурный код Брянской области, неразрывно связанный с наследием меценатов Тенишевых, станет якорем памяти для молодого поколения и получит известность за пределами региона, - рассказали в мэрии Брянска.