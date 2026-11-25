Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске установят мемориальную доску Герою Советского Союза Никифору Баланову. Увековечить его память предложили представители ТОС «Тютчевский» во главе с его председателем Виктором Баклушиным. Они пришли на прием к главе Советской районной администрации города Брянска Денису Семенову. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Мемориальную доску легендарному летчику предложили установить на многоквартирном доме, в котором жил герой.

- Предложение считаем абсолютно правильным, справедливым, - сказал Денис Семенов. -. Буквально сегодня имел разговор с руководством городского управления архитектуры. Там тоже инициативу поддерживают. Поэтому даю поручение присутствующим здесь коллегам оказать содействие в оформлении необходимой документации и попрошу сопроводить инициативу вплоть до ее фактической реализации.

Наша справка:

Никифор Федотович Баланов - летчик-истребитель, один из первых Героев Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 42). С 1933 года служил в 83-й Брянской истребительной авиабригаде — именно на Брянской земле начался его путь в большую авиацию. В небе Испании, сражаясь с фашизмом задолго до начала Великой Отечественной войны, 12 января 1937 года он был тяжело ранен в воздушном бою: осколком ему оторвало пальцы руки и повредило горло. Истекая кровью, Баланов сумел довести самолёт до аэродрома и посадить его, после чего потерял сознание. За этот подвиг ему и было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны полковник Баланов жил в Брянске и похоронен на кладбище Советского района.

Жил Баланов в Брянске на улице 8 Марта в доме №4. Именно здесь и планируют установить мемориальную доску.