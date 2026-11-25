Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Комиссар брянского студенческого отряда «Солнечная сторона» Анастасия Вязова стала знаменосцем на торжественной церемонии открытия Всероссийского слёта студенческих отрядов. Событие прошло в Челябинске под слоганом «Плавь сомнения — будь крепче металла!» и объединило больше трех тысяч студентов со всей страны. Оно было посвящено окончанию 67-го трудового семестра. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Еще две брянские активистки получили награды. Анастасия Ширикова за координацию трудовых проектов студенческих сервисных отрядов по всей стране во время летнего трудового сезона отмечена Почётным знаком «За активную работу в студенческих отрядах».

Командиру отряда «Восход» Анастасии Андросовой вручили благодарность за успешное руководство всероссийским трудовым проектом отрядов проводников в Санкт-Петербурге в роли пресс-секретаря проекта.

- Поздравляю и желаю новых успехов! – написал Егор Ковлаьчук.

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