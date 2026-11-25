Фото: Иван МАКЕЕВ.

Двое пожилых мужчин ранены при атаке ВСУ по Брянской области. Украинские дроны ударили по поселку Суземка и Климовскому району. Об этом 25 ноября на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

- В результате удара двух украинских дронов-камикадзе по поселку. Суземка ранен 78-летний местный житель, - сообщает Егор Ковальчук.

Повреждены окна ледового дворца и три машины, припаркованные около спортивного объекта.

В селе Новый Ропск Климовского района ранение получил 75-летний мужчина. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.