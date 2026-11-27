Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске строят основание для памятника Олегу Брянскому. Монумент покровителю города - святому благоверному князю появится на проспекте Ленина напротив гостиницы «Брянск». Постамент под памятник заложили несколько лет назад, в этом году скульптурную композицию планируют открыть. Об этом сообщают в пресс-службе Бряноскй городской администрации.

На месте работ побывал руководитель Советской районной администрации Денис Семенов.

На средства городской казны возводят основание, а само благоустройство постамента и монтаж скульптуры финансируются в рамках программы инициативного бюджетирования. Заказчиком выступает городской комитет по ЖКХ, а районное руководство постоянно контролирует процесс.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Вопрос о скорейшем открытии памятника неоднократно поднимали городские власти, митрополит Брянский и Севский Александр, а также общественность. Строители с помощью спецтехники разобрали прежнее бетонное покрытие площадки. Постамент нужно будет облицевать гранитными плитами. Подготовить крепления для самой скульптуры князя, которая уже готова занять свое место.

- Подрядчик ждет прибытия гранита из другого региона и уверяет, что никаких сложностей со сдачей объекта в срок нет, - сказал Денис Семенов. - Мы детально обговорили это на встрече. Важность проекта для Брянска понимают все участники процесса.