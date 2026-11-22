Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

В Брянске, во Дворце единоборств, проходит открытый турнир регионального общества «Динамо» по самбо среди будущих защитников Отечества. Юные спортсмены и участники из Свердловской, Ростовской, Московской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Брянской областей приехали почтить память героев, проявивших мужество и верность присяге. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор брняоскй области Егор Ковальчук.

- Эти состязания — не только дань уважения подвигу сотрудников войск Национальной гвардии Российской Федерации, Пограничного управления ФСБ России, органов безопасности и внутренних дел Брянской области, погибших при исполнении служебных обязанностей, - отметил Егор Ковальчук. - Мы хотим показать, что мы сильны, мы едины и мы помним.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Особую благодарность глава брянского региона выразил родителям, которые воспитали настоящих патриотов.

- Их яркая жизнь — достойный пример для воспитания подрастающего поколения, - подчеркнул губернатор. - Желаю всем спортсменам убедительной победы, здоровья, мира, добра! Пусть в честной борьбе победит сильнейший.

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