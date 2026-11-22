Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

В Брянской области 19 организаций агропромышленного комплекса , пострадавших в результате проведения контртеррористической операции, а также обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины, получат компенсацию ущерба. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брняской области Егор Ковальчук.

Почти 380 миллионов рублей на эти цели выделено из резервного фонда Правительства Российской Федерации.

- Компенсация ущерба производится в связи с утратой сырья и готовой продукции, посевных площадей сельскохозяйственных культур, гибелью сельскохозяйственных животных, повреждением (уничтожением) объектов недвижимости, возмещение стоимости поврежденных сельскохозяйственной техники, оборудования, - сообщает Егор Ковальчук.

Документы принимают в департаменте сельского хозяйства Брянской области.