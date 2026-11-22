Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В Брянской области при атаке ВСУ ранен 20-летний парень и сгорел дом. Украинский дрон ударил по селу Алешковичи Суземского района. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

- Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь, - сообщил глава брянского региона. - Дом сгорел.

Кроме того, ВСУ ударили по Погару. Здесь украинский беспилотник повредил повреждено административное здание и служебные автомобили. К счастью, люди не пострадали.

А в деревне Ильино Трубчевского района украинские террористы направили три дрона-камикадзе на территорию предприятия АПК.

Еще два дрона противника атаковали сельхозпредприятие в селе Лужки Стародубского района.

Повреждения получили здания, автомашины и оборудование.